Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:25:23
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Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasıyla yükselişe geçmesi planlanan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, sarı-lacivertliler 17. sırada küme düşme hattında bulunuyor.
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Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde 'Transferde gerekirse gözümüzü karartacağız' açıklamasını yapmış ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı.
Sezon başında yapılan 11 transferde de hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdikten sonra ara transferde de 3-5 takviye yaparak durumu düzeltmeyi hedefliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uyacak gibi görünmüyor
Zira daha düne kadar cazibe merkezi olan Fenerbahçe, bugün istenmeyen takım olmuş durumda.
Transferi düşünülen oyuncuların hiçbirisi, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor.