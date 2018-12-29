Fenerbahçeye transferde kötü haber! Ali Koç... - Galeri - Fotomaç
29 Aralık 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Ali Koç...

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de istenmeyen gelişmeler yaşanıyor.
29 Aralık 2018 Cumartesi, 10:25:23
Fenerbahçeye transferde kötü haber! Ali Koç...

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasıyla yükselişe geçmesi planlanan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, sarı-lacivertliler 17. sırada küme düşme hattında bulunuyor.

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Fenerbahçeye transferde kötü haber! Ali Koç...

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde 'Transferde gerekirse gözümüzü karartacağız' açıklamasını yapmış ve Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçeye transferde kötü haber! Ali Koç...

Sezon başında yapılan 11 transferde de hayal kırıklığı yaşayan sarı-lacivertliler, teknik direktörlük koltuğuna Ersun Yanal'ı getirdikten sonra ara transferde de 3-5 takviye yaparak durumu düzeltmeyi hedefliyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uyacak gibi görünmüyor

Fenerbahçeye transferde kötü haber! Ali Koç...

Zira daha düne kadar cazibe merkezi olan Fenerbahçe, bugün istenmeyen takım olmuş durumda.

Fenerbahçeye transferde kötü haber! Ali Koç...

Transferi düşünülen oyuncuların hiçbirisi, kümede kalma mücadelesi veren bir takıma gelmek istemiyor.

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