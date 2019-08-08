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08 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı transfer açıklamalarının ardından atağa kalkan Kanarya'da takıma katılması beklenen yıldız futbolcunun transferinde kriz çıktı. Fenerbahçeli yöneticiler kadroya dahil edilmesi planlanan yıldızın yıllık ücretini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...
8 Ağustos 2019 Perşembe 13:42
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Hazırlık maçlarında kolay gol yiyen bir takım görüntüsü veren sarı-lacivertlilerde yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala, takıma katılması planlanan isimler netleşti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Fenerbahçe yönetimi de bu transferleri noktalamak için atağa kalktı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Orta saha için Ersun Yanal'ın transfer edilmesini mutlaka istediği yıldız futbolcunun transferinde kriz çıktı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Transfer için birçok eski futbolcusunu devreye sokan Fenerbahçe, futbolcunun yıllık maliyetini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte son gelişmeler...

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