Fenerbahçe'ye transferde kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Başkan Ali Koç'un daha önce yaptığı transfer açıklamalarının ardından atağa kalkan Kanarya'da takıma katılması beklenen yıldız futbolcunun transferinde kriz çıktı. Fenerbahçeli yöneticiler kadroya dahil edilmesi planlanan yıldızın yıllık ücretini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...

8 Ağustos 2019 Perşembe 13:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





