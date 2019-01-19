Fenerbahçeye transferde kötü haber - Fotomaç
20 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe'ye transferde bir kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden Alberth Ellis, transferinin rafa kalktığı öğrenildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi, 22:48:14 Güncelleme: 07:54:03
Fenerbahçeye transferde kötü haber

Sarı-lacivertli takım, Honduraslı Alberth Elis'in transferinden ise vazgeçme aşamasına geldi.

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Fenerbahçeye transferde kötü haber

Honduras basını, Houston'da forma giyen kanat oyuncusunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığını yazdı.

Fenerbahçeye transferde kötü haber

Haberde, Houston'un 8 milyon euro istediği futbolcu için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, teklifin artmaması üzerine pazarlığın askıya alındığı ifade edildi.

Fenerbahçeye transferde kötü haber

Fenerbahçe'de oynamak istediğini defalarca açıklayan Alberth Elis'in hayalleri gerçekleşmedi.

Fenerbahçeye transferde kötü haber

Yetenekli oyuncunun en azından önümüzdeki 6 aylık süreçte de MLS'de kalacağı belirtildi.

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