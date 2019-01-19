Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe'ye transferde bir kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin hedefindeki isimlerden Alberth Ellis, transferinin rafa kalktığı öğrenildi.
19 Ocak 2019 Cumartesi, 22:48:14
Güncelleme: 07:54:03
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Sarı-lacivertli takım, Honduraslı Alberth Elis'in transferinden ise vazgeçme aşamasına geldi.
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Honduras basını, Houston'da forma giyen kanat oyuncusunun yüksek maliyeti nedeniyle transfer görüşmelerinin tıkandığını yazdı.
Haberde, Houston'un 8 milyon euro istediği futbolcu için Fenerbahçe'nin 6 milyon euro'ya kadar çıktığı belirtilirken, teklifin artmaması üzerine pazarlığın askıya alındığı ifade edildi.