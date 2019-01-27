Fenerbahçeye transferde 1 iyi 1 kötü haber! - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Ada medyası, sarı-lacivertli ekibin Victor Moses'tan sonra İngiliz oyun kurucuyu da kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptığını yazdı.
27 Ocak 2019 Pazar, 23:08:37 Güncelleme: 07:47:43
Fenerbahçeye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Chelsea'den Victor Moses'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, takım arkadaşı Danny Drinkwater'i de bitirmek üzere.

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Fenerbahçeye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

İngiltere'de yayınlanan Daily Mail ve Daily Mirror gazeteleri, sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki merkez orta saha için Maviler'e teklif sunduğunu bildirdi.

Fenerbahçeye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Transferin yine kiralık olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Fenerbahçeye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

SARRİ DÜŞÜNMÜYOR
Drinkwater'in Chelsea'de forma şansı bulamadığını belirten iki gazete, Maurizio Sarri'nin gelişinin ardından tamamen gözden düşen oyuncunun başka bir takıma gitmesinin tüm taraflar için en iyi yol olduğunu belirtti.

Fenerbahçeye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Fenerbahçe'nin transfer için istekli olduğu ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği de haberlerde yer aldı.

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