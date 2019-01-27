Fenerbahçe'ye transferde 1 iyi 1 kötü haber!

Ada medyası, sarı-lacivertli ekibin Victor Moses'tan sonra İngiliz oyun kurucuyu da kiralamak için Chelsea'ye teklif yaptığını yazdı.
27 Ocak 2019 Pazar, 23:08:37
Güncelleme: 07:47:43
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Chelsea'den Victor Moses'i 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe, takım arkadaşı Danny Drinkwater'i de bitirmek üzere.
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İngiltere'de yayınlanan Daily Mail ve Daily Mirror gazeteleri, sarı-lacivertli yönetimin, 28 yaşındaki merkez orta saha için Maviler'e teklif sunduğunu bildirdi.
Transferin yine kiralık olarak gerçekleşeceği ifade edildi.
SARRİ DÜŞÜNMÜYOR Drinkwater'in Chelsea'de forma şansı bulamadığını belirten iki gazete, Maurizio Sarri'nin gelişinin ardından tamamen gözden düşen oyuncunun başka bir takıma gitmesinin tüm taraflar için en iyi yol olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin transfer için istekli olduğu ve kısa süre içinde anlaşmanın sağlanmasının beklendiği de haberlerde yer aldı.