Fenerbahçe'ye transfer şoku! İki yıldız birden...

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda stoper, orta saha ve forvet transferi yapmak için için harekete geçen sarı-lacivertlilere teknik direktör Ersun Yanal'ı ısrarla istediği iki isimden kötü haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:21
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Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon tek hedef mutlak şampiyonluk...
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Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren ve yoğun bir transfer dönemi geçirerek 9 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, arayışlarını sürdürüyor.
Son olarak Huddersfield forması giyen Mathias Zanka Jorgensen'i renklerine bağlayan Kanarya, hazırlık maçlarının ardından eksik gördüğü stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapmak için kolları sıvadı.
Yönetim her ne kadar arayışlarını sürdürse de hazırlık maçlarında yediği gollerle dikkat çeken sarı-lacivertliler, Zanka dışında savunma takviyesi için somut adım atmadı...
İsmail Köybaşı'nın ayrılığından sonra elinde sol bek olarak performansı tartışılan Hasan Ali kalan sarı-lacivertliler, Roma'nın dünyaca ünlü Sırp yıldızı Kolarov'a gözünü dikmişti.