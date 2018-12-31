Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen... - Galeri - Fotomaç
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

Devre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan genç oyuncu için tekliflerin değerlendirilmesi kararı çıkmıştı...

31 Aralık 2018 Pazartesi, 14:27:56 Güncelleme: 14:35:59
Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelişiyle transferde hareketli günler geçirecek. Takımın kötü gidişatına 'dur' diyecek formüller üzerinde çalışan yönetim, diğer yandan da takımda değerlendirilmeyecek oyuncuları gönderme peşinde...

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Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

Sarı lacivertliler son gelişmeler ışığında adeta piyango niteliğinde bir haber aldı. Kadro dışı isim Ozan Tufan ile ilgili resmi bir ağızdan transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

Süper Lig ekibinin başkanı Ozan Tufan'ı takımda görmek istediğini belirterek Larin bombasını da patlattı.

Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan transferde resmen isimleri duyurdu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

"Ara transfer döneminde takımımızdan ayrılacak futbolcular var. Tabii ki yeni transferlerimiz de olacak. 3 ya da 4 takviye yapmayı düşünüyoruz."

Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

"Birçok futbolcuyla görüşüyoruz. Birçok futbolcu ismi piyasada dolaşıyor. Henüz kesinleşmiş bir transferimiz yok."

Fenerbahçeye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...

"Ozan Tufan iyi ve beğendiğimiz bir futbolcu. Bu işin maddi boyutu da var ve bütçemizi de düşünmemiz lazım. Beşiktaş'ın futbolcusu Cyle Larin'i de değerlendirebiliriz."

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