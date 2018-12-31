Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Ozan Tufan ve Larin resmen...
Devre transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yeni takımı belli oluyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın planları arasında yer almayan genç oyuncu için tekliflerin değerlendirilmesi kararı çıkmıştı...
31 Aralık 2018 Pazartesi, 14:27:56
Güncelleme: 14:35:59
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın gelişiyle transferde hareketli günler geçirecek. Takımın kötü gidişatına 'dur' diyecek formüller üzerinde çalışan yönetim, diğer yandan da takımda değerlendirilmeyecek oyuncuları gönderme peşinde...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı lacivertliler son gelişmeler ışığında adeta piyango niteliğinde bir haber aldı. Kadro dışı isim Ozan Tufan ile ilgili resmi bir ağızdan transfer açıklaması geldi.
Süper Lig ekibinin başkanı Ozan Tufan'ı takımda görmek istediğini belirterek Larin bombasını da patlattı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Mevlüt Doğan transferde resmen isimleri duyurdu. İşte o açıklamalar...
"Ara transfer döneminde takımımızdan ayrılacak futbolcular var. Tabii ki yeni transferlerimiz de olacak. 3 ya da 4 takviye yapmayı düşünüyoruz."
"Birçok futbolcuyla görüşüyoruz. Birçok futbolcu ismi piyasada dolaşıyor. Henüz kesinleşmiş bir transferimiz yok."
"Ozan Tufan iyi ve beğendiğimiz bir futbolcu. Bu işin maddi boyutu da var ve bütçemizi de düşünmemiz lazım. Beşiktaş'ın futbolcusu Cyle Larin'i de değerlendirebiliriz."