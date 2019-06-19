Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!

Geride bıraktığımız sezonda başarısız sonuçlara imza atan Fenerbahçe yeni sezon sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli, Almanya'da transfer operasyonunu yürütürken 2 transferi bitirip Türkiye'ye dönmeyi amaçlıyor. UEFA'dan gelecek kararın transferde belirleyici olacağı sarı-lacivetlilerde bu gelişmeler yaşanırken büyük bir transfer piyangosu gerçekleşti.
19 Haziran 2019 Çarşamba 19:02
Güncelleme: 19.06.2019 20:04
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Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.
Bir yandan takıma yapılacak takviyeler ile ilgilenen Fenerbahçeli kurmaylar, takımdan gönderilecek isimlere de karar vermeye başladı.
Valbuena'yı Olympiakos'a satan sarı-lacivertliler, sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Islam Slimani ile yollarını ayırdı.
Takımı baştan yaratmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylara transfer piyangosu vurdu.