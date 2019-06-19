Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!

Geride bıraktığımız sezonda başarısız sonuçlara imza atan Fenerbahçe yeni sezon sil baştan bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. Fransız sportif direktör Damien Comolli, Almanya'da transfer operasyonunu yürütürken 2 transferi bitirip Türkiye'ye dönmeyi amaçlıyor. UEFA'dan gelecek kararın transferde belirleyici olacağı sarı-lacivetlilerde bu gelişmeler yaşanırken büyük bir transfer piyangosu gerçekleşti.
19 Haziran 2019 Çarşamba 19:02 Güncelleme: 19.06.2019 20:04
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!

Fenerbahçe'de beklenmedik bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
Sarı-lacivertliler, yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte transfer çalışmalarına hız verdi.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
Bir yandan takıma yapılacak takviyeler ile ilgilenen Fenerbahçeli kurmaylar, takımdan gönderilecek isimlere de karar vermeye başladı.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
Valbuena'yı Olympiakos'a satan sarı-lacivertliler, sözleşmesi biten Şener Özbayraklı ve Islam Slimani ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu!
Takımı baştan yaratmak isteyen Fenerbahçeli kurmaylara transfer piyangosu vurdu.
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