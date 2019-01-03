Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne... - Galeri - Fotomaç
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...

Fenerbahçe'ye forvet transferi için müjde Fransa'dan geldi.
3 Ocak 2019 Perşembe, 23:23:58 Güncelleme: 07:50:28
Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...

Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...

Yanal, yeni transferlerin bir an önce takıma katılmalarını ve en azından hazırlık maçlarında süre almalarını istiyor.

Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyordu.

Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...

Fenerbahçe'ye forvet konusunda müjde Fransa'dan geldi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN