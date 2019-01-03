Fenerbahçeye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Balotelli, Diagne...
Fenerbahçe'ye forvet transferi için müjde Fransa'dan geldi.
3 Ocak 2019 Perşembe, 23:23:58
Güncelleme: 07:50:28
Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sportif direktör Damien Comolli, Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Yanal, yeni transferlerin bir an önce takıma katılmalarını ve en azından hazırlık maçlarında süre almalarını istiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetimden forvet, stoper ve orta saha istediği biliniyordu.
Fenerbahçe'ye forvet konusunda müjde Fransa'dan geldi.