Fenerbahçeye sürpriz forvet! İşte bonservis bedeli - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye sürpriz forvet! İşte bonservis bedeli
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerde sürpriz bir forvet transferi gündeme geldi.
23 Ocak 2019 Çarşamba, 19:06:42
Güncelleme: 19:17:22
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet!
Spor Toto Süper Lig'de son olarak Bursaspor ile son dakikalarda yediği golle berabere kalan Fenerbahçe'de, işler istenildiği gibi gitmiyor.
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Fenerbahçe'ye sürpriz forvet!
Ersun Yanal'ın gelişinden sonra da sarı-lacivertlilerde kötü gidiş devat etti. Fenerbahçe, Yanal ile çıktığı 3 lig maçından da beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet!
Ersun Yanal, sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Slimani'den istenilen performansı alamadığı için bu bölgeye transfer istiyor.
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sırasında sürpriz bir ismin yer aldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'ye sürpriz forvet!
Bu isim Spartak Moskova'da forma giyen Ze Luis... İşte transferdeki son durum;