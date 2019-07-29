Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacağının sinyallerini veriyor. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen sarı-lacivertliler gündemine süper bir golcüyü aldı...

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:17 Güncelleme: 29.07.2019 08:17
Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef, stoper, orta saha ve golcü transferlerini bitirerek sezona başlamak.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor

Kadrosunda Muriç, Allahyar ve Frey gibi golcüler bulunan Fenerbahçe, yabancı kısıtlamasını da düşünmek zorunda.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor

Yeni gelecek golcünün de yabancı bir isim olacağı bilinirken, sarı-lacivertli yönetim Frey'i takımdan göndermeden golcü transferi yapmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'ye süper golcü! Şampiyon kadro tamamlanıyor

Ancak teknik direktör Ersun Yanal yapılan transferlerden ne kadar memnun olsa da, takıma yeni katılacak isimlerin sezon öncesine yetişmesini istiyor.

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