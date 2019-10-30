F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kazandı. Takımın gücünü daha da arttırmak için ara transfer dönemine gözünü çeviren sarı-lacivertlilerin ilk hedefi bir sol bekti... Golcü arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'nin, süper bir golcüye imza attırmaya çalışacağı öğrenildi...

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





