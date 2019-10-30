F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Süper Lig'de gösterdiği performansla taraftarlarını mutlu eden Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da hız kazandı. Takımın gücünü daha da arttırmak için ara transfer dönemine gözünü çeviren sarı-lacivertlilerin ilk hedefi bir sol bekti... Golcü arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'nin, süper bir golcüye imza attırmaya çalışacağı öğrenildi...
30 Ekim 2019 Çarşamba 15:25
F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Sezonun en büyük şampiyonluk adayların biri olan Fenerbahçe'de, saha içi ve dışında işler istenildiği gibi gidiyor.

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F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Süper Lig'de son iki haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe, zirve iddiasını sürdürdü.

F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Sezon başında yaptığı nokta atışı transferle dikkat çeken Kanarya, gözünü ara transfer dönemine çevirdi.

F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Öncelik olarak bir sol bek arayışında olan Fenerbahçe'de, golcü transferi de gündemde.

F.Bahçe'ye süper forvet! Madrid, Barcelona, City ve United peşindeydi...

Vedat Muriç'ten beklediği katkıyı fazlasıyla alan sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızla rekabet edebilecek bir golcü transferi için girişimlerine başladı.

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