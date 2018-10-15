Fenerbahçeye Slimani müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!
Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İslam Slimani'nin Sivasspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 19:07:37
Güncelleme: 19:07:51
Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan İslam Slimani'den gelen haber camiada moralleri bozmuştu.
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Yıldız oyuncu, Benin ile oynanacak maçlar nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitmiş ancak sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartılmıştı.
Fenerbahçe sağlık heyeti,İstanbul'a gelen Slimani'yi detaylı bir kontrolden geçirdi.
Yapılan muayene sonrası, yıldız futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı.
Slimani'nin bugün yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor. Kulüp doktorlarının gözetimi altında çalışmalara başlayacak olan Cezayirli oyuncu kendini deneyecek.