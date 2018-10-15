Fenerbahçeye Slimani müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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    15 Ekim 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!

    Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İslam Slimani'nin Sivasspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.
    15 Ekim 2018 Pazartesi, 19:07:37 Güncelleme: 19:07:51
    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan İslam Slimani'den gelen haber camiada moralleri bozmuştu.

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    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Yıldız oyuncu, Benin ile oynanacak maçlar nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitmiş ancak sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartılmıştı.

    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Fenerbahçe sağlık heyeti,İstanbul'a gelen Slimani'yi detaylı bir kontrolden geçirdi.

    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Yapılan muayene sonrası, yıldız futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı.

    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Slimani'nin bugün yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor. Kulüp doktorlarının gözetimi altında çalışmalara başlayacak olan Cezayirli oyuncu kendini deneyecek.

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