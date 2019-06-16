Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Fejsa ve Konoplyanka'yı imza aşamasına getiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon takımın ayakta kalan nadir oyuncularından Skrtel ile anlaşma sağlayamadı. Slovak yıldızın yerine arayışlarına devam eden Fenerbahçe yönetimi aradığı ismi buldu. İşte transferin detayları... Fotomac.com.tr transfer haberleri...

16 Haziran 2019 Pazar 20:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





