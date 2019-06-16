Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig'de tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe transferde gaza bastı. Fejsa ve Konoplyanka'yı imza aşamasına getiren sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon takımın ayakta kalan nadir oyuncularından Skrtel ile anlaşma sağlayamadı. Slovak yıldızın yerine arayışlarına devam eden Fenerbahçe yönetimi aradığı ismi buldu. İşte transferin detayları... Fotomac.com.tr transfer haberleri...
16 Haziran 2019 Pazar 20:41
Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Birçok futbolcu ile temas halinde olan sarı-lacivertliler bombaları ardı ardına patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Yeni sezon öncesi gönderilecek oyuncuları belirleyen teknik direktör Ersun Yanal, yerine yapılacak transferlerin takıma bir an önce yetiştirilmesini istiyor.

Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Geçtiğimiz sezon takımda ayakta kalan nadir oyunculardan biri olan Slovak stoper Martin Skrtel ile anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe'ye Skrtel'in yerine tank stoper!

Fenerbahçe yönetimi Skrtel'in takımdan ayrılması durumunda 2 tane stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

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