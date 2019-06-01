Fenerbahçe'ye Şilili maestro! - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den transferde bomba bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Orta sahada yaratıcı bir oyuncu eksikliği yaşayan sarı-lacivertliler, Şilili maestroyu gündemine aldı. Şili basını, sarı-lacivertli kulübün, Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan 30 yaşındaki orta saha için devreye girdiğini duyurdu.

1 Haziran 2019 Cumartesi 07:10 Güncelleme: 01.06.2019 07:13
Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'den transferde bomba hamle...

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Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde tek gündem transfer.

Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, bu oyuncuların yerlerini dünyaca ünlü yıldızlarla doldurmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Geçtiğimiz sezon Miha Zajc ve Mehmet Ekici'den yeterli verimi alamayan Kanarya o bölgeye yıldız bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
İşte transferin detayları...

Fenerbahçe'ye Şilili maestro!

Sarı-lacivertli ekibin, Bayer Leverkusen forması giyen Charles Aranguiz'in peşinde olduğu iddia edildi.

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