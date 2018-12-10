Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa... - Galeri - Fotomaç
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Samandıra'da büyük tepki! İstifa...

Akhisarspor'a 3-0 yenilerek küme düşme hattına gerileyen Fenerbahçe'de taraftarlar Samandıra'ya gelerek takıma ve Comolli'ye tepki gösterdi.
10 Aralık 2018 Pazartesi, 08:51:46 Güncelleme: 08:52:44
Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Akhisarspor'a 3-0 mağlup olan ve haftayı küme düşme potasında kapatan Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne ulaştı.

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Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...

Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'un talimatıyla uçak yerine otobüsle İstanbul'a dönen sarı lacivertli kafile, saat 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...

Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...

"Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal'ın yeniden göreve getirilmesini istedi.

Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...

Yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa'dan İstanbul'a gelen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de spor şubeden gelen polislerin güvenlik önlemleri altında tesislere giriş yaptı.

Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...

Kafilede Sportif Direktör Damien Comolli ile Teknik Sorumlu Erwin Koeman da yer aldı.

Fenerbahçeye Samandırada büyük tepki! İstifa...
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