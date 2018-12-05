Fenerbahçeye Rumen sağ bek! - Galeri - Fotomaç
06 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Rumen sağ bek!

Sarı-Lacivertliler devre arasında bir sağ bek transfer etmek için girişimlere başladı.
5 Aralık 2018 Çarşamba, 22:22:58 Güncelleme: 07:55:18
Fenerbahçeye Rumen sağ bek!

Kanarya gözünü Romanya pazarına dikti.

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Fenerbahçeye Rumen sağ bek!

Daha önce Steaua Bükreş'ten Dennis Man'ı isteyen Fenerbahçe'nin bu kez aynı takımın sağ beki Romario Benzar'a kanca attığı belirtildi.

Fenerbahçeye Rumen sağ bek!

Rumen basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 2022'ye kadar sözleşmesi süren oyuncu için 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Fenerbahçeye Rumen sağ bek!

Viitorul'da 211, Steaua Bükreş'te 42 maça çıkan Romario 11 kez fileleri sarsarken, 30 asist yaptı.

Fenerbahçeye Rumen sağ bek!

Sağ bek haricinde sağ kanat ve orta sahada da oynayabiliyor.

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