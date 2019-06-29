Fenerbahçe'ye Roma'dan 2 transfer!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli'nin ortaklaşa yönettiği transfer operasyonunda yıldız isimler ile görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda Fenerbahçeli kurmaylar İtalyan devi Roma'nın 2 yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
29 Haziran 2019 Cumartesi 22:32
Güncelleme: 29.06.2019 22:32
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Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
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Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar, transfer çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor.
Takımda büyük bir değişime imza atacak olan Kanarya, birçok isimle temas halinde.
Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre devam eden görüşmelerde son aşamaya gelindi.
Fenerbahçe, İtalya'nın güçlü ekibi Roma'nın 2 yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor.