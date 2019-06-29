Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti. Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler bir transferi daha sonlandırmak için girişimlere başladı. Skrtel ve Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya sürpriz bir ismi gündemine aldı. Damien Comolli ise transferi sonlandırmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
29 Haziran 2019 Cumartesi 09:47
Güncelleme: 29.06.2019 09:47
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de yönetim transfer için dikkat çeken bir ismi gündeme aldı.
Daha önce Arsenal'den Koscielny'i gündemine alan sarı-lacivertliler Fransız futbolcunun transferinden yaşı dolayısıyla vazgeçti.
Sarı-lacivertliler buna karşılık başka bir Arsenal'li yıldızı kadrosuna katmak için çalışma başlattı.
Sportif Direktör Damien Comolli, yıldız futbolcu hakkında bilgi aldı.