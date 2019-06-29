Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti. Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler bir transferi daha sonlandırmak için girişimlere başladı. Skrtel ve Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya sürpriz bir ismi gündemine aldı. Damien Comolli ise transferi sonlandırmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...
29 Haziran 2019 Cumartesi 09:47 Güncelleme: 29.06.2019 09:47
Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Fenerbahçe'de yönetim transfer için dikkat çeken bir ismi gündeme aldı.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Daha önce Arsenal'den Koscielny'i gündemine alan sarı-lacivertliler Fransız futbolcunun transferinden yaşı dolayısıyla vazgeçti.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Sarı-lacivertliler buna karşılık başka bir Arsenal'li yıldızı kadrosuna katmak için çalışma başlattı.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Sportif Direktör Damien Comolli, yıldız futbolcu hakkında bilgi aldı.

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