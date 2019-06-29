Fenerbahçe'ye Premier Lig'den stoper geliyor

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak takım kurmak için çalışmalara başlayan Fenerbahçe'de ilk transfer gerçekleşti. Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna kattığını açıklayan sarı-lacivertliler bir transferi daha sonlandırmak için girişimlere başladı. Skrtel ve Neustadter ile yollarını ayıran Kanarya sürpriz bir ismi gündemine aldı. Damien Comolli ise transferi sonlandırmak için girişimlere başladı. İşte ayrıntılar...

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:47 Güncelleme: 29.06.2019 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





