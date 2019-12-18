Fenerbahçe'ye o isimden şok! Transferi iptal oldu...
Süper Lig'de ilk yarının bitimine az bir süre kala kulüplerin transfer girişimleri sıklaştı. Bu kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapıyor. Takıma beklenen katkıyı veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan bir isimden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar...
18 Aralık 2019 Çarşamba 13:32
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Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'a konuk olan ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır bir yara almıştı...
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İlk 15 hafta sonunda topladığı 25 puanla 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler, 16. haftada oynayacağı Beşiktaş derbisi ve 17. haftada oynayacağı Çaykur Rizespor maçını kazanarak sezonun ilk yarısını çifte galibiyetle tamamlamayı amaçlıyor.
İlk yarıda son haftalara girilirken beklenilen performansın altında kalan sarı-lacivertliler, devre arasında takıma yeni isimler takviye etmeyi planlarken bazı isimlerle de yollarını ayırmayı düşünüyor.
O isimlerden biri de Fenerbahçe'nin Slovenyalı oyuncusu Miha Zajc...
Devre arası transfer planı yapan sarı-lacivertliler, Miha Zajc'ı satmayı planlıyordu. Ancak Sloven futbolcunun sakatlığı sonrası planlar suya düştü.