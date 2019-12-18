Fenerbahçe'ye o isimden şok! Transferi iptal oldu...

Süper Lig'de ilk yarının bitimine az bir süre kala kulüplerin transfer girişimleri sıklaştı. Bu kulüplerden biri olan Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyelerin yanında bazı isimlerle de yollarını ayırma planı yapıyor. Takıma beklenen katkıyı veremeyen ve gönderilmesi gündemde olan bir isimden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. İşte detaylar...