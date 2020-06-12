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12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye müjde! Ünlü golcü ayrılıyor

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer planlamasını yapan Fenerbahçe, Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin satılması ihtimaline karşılık yıldız bir ismi gündemine almıştı. Sarı-lacivertli takıma o futbolcudan iyi haber geldi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

12 Haziran 2020 Cuma 09:23 Güncelleme: 12.06.2020 09:23
Fenerbahçe'ye müjde! Ünlü golcü ayrılıyor

Fenerbahçe lige verilen arada yeni sezonun transfer planlamasını yaptı. Sarı-lacivertli takım, bu sezonki istikrarsız performansın izlerini silmek için gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek istiyor.

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Fenerbahçe'ye müjde! Ünlü golcü ayrılıyor

Fenerbahçe'de transferin gözde ismi olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi bir süredir Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibindeydi.

Fenerbahçe'ye müjde! Ünlü golcü ayrılıyor

Sarı-lacivertliler de yıldız ismin satılması ihtimaline karşılık golcü listesi hazırlamıştı.

Fenerbahçe'ye müjde! Ünlü golcü ayrılıyor

O listede bulunan bir isimden, Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye müjde! Ünlü golcü ayrılıyor

Fransız basınından RMC Sport, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Kamerunlu golcü Eric Maxim Choupo Moting'in 30 Haziran itibarıyla PSG'den ayrılacağını duyurdu.

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