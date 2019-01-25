Fenerbahçe'ye müjde! İşte Slimani'nin yeni takımı

Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak için uğraştığı Slimani'yi, kulübü Liecester City 'jest' amaçlı başka bir takıma göndermek istiyor. İşte transferin detayları...
25 Ocak 2019 Cuma, 19:32:57
Güncelleme: 19:35:14
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Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Islam Slimani için kulübü Leicester City çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.
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Fenerbahçe'de başarısız görüntüsüyle en çok tepki alan isimlerin başında gelen Islam Slimani konusunda çok önemli bir gelişme yaşanıyor.
Sarı-lacivertli ekipte kiralık oynayan Cezayirli golcüyü kulübü Leicester City geri çağırma kararı aldı.
İngiliz basınına yansıyan haberlerde, geçtiğimiz günlerde uçağı kaybolan ve halen haber alınamayan Sala'nın üzüntüsünü yaşayan Cardiff City'ye destek olmak isteyen Leicester, Slimani'yi bedelsiz olarak vermek istiyor.
Hem Cardiff'in forvet eksiğinin giderilmesi hem de zor günlerde yardımcı olmak amacıyla İngiliz kulübünün böyle bir karar aldığı öne sürüldü.