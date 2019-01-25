Fenerbahçeye müjde! İşte Slimaninin yeni takımı - Fotomaç
25 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye müjde! İşte Slimani'nin yeni takımı

Sarı-Lacivertlilerin elden çıkarmak için uğraştığı Slimani'yi, kulübü Liecester City 'jest' amaçlı başka bir takıma göndermek istiyor. İşte transferin detayları...

25 Ocak 2019 Cuma, 19:32:57 Güncelleme: 19:35:14
Fenerbahçeye müjde! İşte Slimaninin yeni takımı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam haline gelen Islam Slimani için kulübü Leicester City çok konuşulacak bir adım atmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçeye müjde! İşte Slimaninin yeni takımı

Fenerbahçe'de başarısız görüntüsüyle en çok tepki alan isimlerin başında gelen Islam Slimani konusunda çok önemli bir gelişme yaşanıyor.

Fenerbahçeye müjde! İşte Slimaninin yeni takımı

Sarı-lacivertli ekipte kiralık oynayan Cezayirli golcüyü kulübü Leicester City geri çağırma kararı aldı.

Fenerbahçeye müjde! İşte Slimaninin yeni takımı

İngiliz basınına yansıyan haberlerde, geçtiğimiz günlerde uçağı kaybolan ve halen haber alınamayan Sala'nın üzüntüsünü yaşayan Cardiff City'ye destek olmak isteyen Leicester, Slimani'yi bedelsiz olarak vermek istiyor.

Fenerbahçeye müjde! İşte Slimaninin yeni takımı

Hem Cardiff'in forvet eksiğinin giderilmesi hem de zor günlerde yardımcı olmak amacıyla İngiliz kulübünün böyle bir karar aldığı öne sürüldü.

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