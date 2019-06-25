Fenerbahçe'ye Max Kruse transferinde kötü haber!

Yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferde önceliği hücum hattına verdi. Forvet arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesindeki 1 numaralı isimse Alman golcü Max Kruse... Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edilen yıldız futbolcuyla ilgili sarı-lacivertlileri üzen bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
25 Haziran 2019 Salı 08:00
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Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
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Sezonu 6. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertliler, gelecek sezon 20. şampiyonluğunu kazanarak 4. yıldızı takmak ve Galatasaray ile arasındaki şampiyonluk farkını ikiye indirmek istiyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlayan Kanarya, transferde önceliği hücum hattına verdi.
Sarı-Lacivertliler ilk olarak İran'ın İstiklal takımında forma giyen 17 yaşındaki forvet Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşma sağladı.
Sezonun sona ermesinin ardından Soldado ve Slimani ile yollarını ayıran Fenerbahçe, performansıyla isteneni veremeyen Frey'e de yeni kulüp arıyor.