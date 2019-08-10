Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve şu ana dek 8 isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Zanka ve Kolarov transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Orta saha takviyesi için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertliler, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin Zanka ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı öğrenildi.
Kanarya'nın transferdeki diğer hedefiyse Roma forması giyen Sırp yıldız Aleksandar Kolarov...
33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle son pürüzleri gidermesinin ardından transfere resmiyet kazandırması bekliyor.