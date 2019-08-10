Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen ve şu ana dek 8 isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Zanka ve Kolarov transferlerini açıklamaya hazırlanıyor. Orta saha takviyesi için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Yanal'ın ısrarla takımda görmek istediği Luiz Gustavo transferinde sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.
10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:47
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Stoper, orta saha ve forvet takviyesi yaparak transferi noktalamayı planlayan sarı-lacivertliler, Huddersfield forması giyen Danimarkalı stoper Mathias Zanka ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Fenerbahçe'nin Zanka ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve transferin önümüzdeki günlerde resmen açıklanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

Kanarya'nın transferdeki diğer hedefiyse Roma forması giyen Sırp yıldız Aleksandar Kolarov...

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo transferinde büyük müjde!

33 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe'nin İtalyan ekibiyle son pürüzleri gidermesinin ardından transfere resmiyet kazandırması bekliyor.

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