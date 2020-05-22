Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Mayıs 2020, Cuma
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Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

Corona virüsü nedeniyle verilen arada arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teklif götürdüğü iddia edilen tecrübeli teknik direktör kulübüyle olan sözleşmesini uzatmak için masaya oturmuştu. Yapılan görüşmeden sürpriz bir karar çıktı. İşte tüm detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 01:53 Güncelleme: 22.05.2020 01:53
Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçlar ile yarışın bir hayli uzağında kalmıştı.

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Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

Sarı-lacivertlilerde kötü gidişin faturası tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'a çıkarılmış ve 2'inci Yanal dönemi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçından sonra bitmişti.

Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanarya, teknik direktör arayışları başlamış, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalar daha da hız kazanmıştı.

Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde teknik direktör arayışıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

Koç açıklamasında, "Bu erteleme süreci bu planları yapmak için daha fazla imkan sağladı bizlere. Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden öncede çalışmalar vardı. 3-4 hocayla beraber götürüyorduk.

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