Fenerbahçe'ye kupa canavarı hoca geliyor!

Corona virüsü nedeniyle verilen arada arayışlarını sıklaştıran Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin teklif götürdüğü iddia edilen tecrübeli teknik direktör kulübüyle olan sözleşmesini uzatmak için masaya oturmuştu. Yapılan görüşmeden sürpriz bir karar çıktı. İşte tüm detaylar...
22 Mayıs 2020 Cuma 01:53
Güncelleme: 22.05.2020 01:53
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Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, aldığı kötü sonuçlar ile yarışın bir hayli uzağında kalmıştı.
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Sarı-lacivertlilerde kötü gidişin faturası tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal'a çıkarılmış ve 2'inci Yanal dönemi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçından sonra bitmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Kanarya, teknik direktör arayışları başlamış, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada çalışmalar daha da hız kazanmıştı.
ALİ KOÇ'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde teknik direktör arayışıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.
Koç açıklamasında, "Bu erteleme süreci bu planları yapmak için daha fazla imkan sağladı bizlere. Teknik direktör konusunda aslında biz erteleme sürecinden öncede çalışmalar vardı. 3-4 hocayla beraber götürüyorduk.