Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Moses için, İngiliz basınından kötü haber geldi...
5 Şubat 2019 Salı, 10:54:59
Güncelleme: 11:03:03
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Victor Moses'in oyuna girdikten sonra sergilediği performans ve attığı gol dikkat çekti.
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Futbol Arena'nın haberine göre Nijeryalı futbolcunun sergilediği performansın Chelsea tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.
Chelsea, Victor Moses'i geri alacak mı?
Süper Lig'de Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'de Victor Moses'in sonradan oyuna girerek sergilediği performans İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.
The Sun'da çıkan haberde Chelsea'li yöneticilerin Moses'ın performansını yorumladığı yer aldı.
"Moses, Türkiye'de Fenerbahçe için sonradan oyuna girdiği 2 maçta takımına yardımcı oldu.