Fenerbahçeye kötü haber! - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Fenerbahçe'ye kötü haber!

Sarı-Lacivertliler'in Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Moses için, İngiliz basınından kötü haber geldi...
5 Şubat 2019 Salı, 10:54:59 Güncelleme: 11:03:03
Fenerbahçeye kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Göztepe'yi konuk ettiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken, Victor Moses'in oyuna girdikten sonra sergilediği performans ve attığı gol dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçeye kötü haber!

Futbol Arena'nın haberine göre Nijeryalı futbolcunun sergilediği performansın Chelsea tarafından da yakından takip edildiği belirtildi.

Fenerbahçeye kötü haber!

Chelsea, Victor Moses'i geri alacak mı?

Süper Lig'de Göztepe'yi mağlup eden Fenerbahçe'de Victor Moses'in sonradan oyuna girerek sergilediği performans İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçeye kötü haber!

The Sun'da çıkan haberde Chelsea'li yöneticilerin Moses'ın performansını yorumladığı yer aldı.

Fenerbahçeye kötü haber!

"Moses, Türkiye'de Fenerbahçe için sonradan oyuna girdiği 2 maçta takımına yardımcı oldu.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN