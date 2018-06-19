Fenerbahçe'ye 'Kocaman' rekorlarla veda...
2014-2017 arasındaki 3 sezonda Konyaspor'da görev yapan ve yeşil-beyazlı ekibi Avrupa kupalarına taşıyıp Türkiye Kupası'nı kazandıran Aykut Kocaman, geride kalan sezon başında yeniden Fenerbahçe'ye döndü. İkinci döneminde 1 sezon görevde kalan tecrübeli teknik adam ile Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinin ardından yollar ayrıldı.
Unvanı Daum'dan aldı
Aykut Kocaman, teknik adam olarak en fazla maça çıkan isim unvanını Alman çalıştırıcı Christoph Daum'dan devraldı. Fenerbahçe'de 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında iki dönem görev yapan Daum, sarı-lacivertli ekibi 190 maça çıkardı. Daum, Fenerbahçe'nin başında 125 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 mağlubiyet gördü.
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