Fenerbahçe'ye 'Kocaman' rekorlarla veda...

Unvanı Daum'dan aldı

Aykut Kocaman, teknik adam olarak en fazla maça çıkan isim unvanını Alman çalıştırıcı Christoph Daum'dan devraldı. Fenerbahçe'de 2003-2006 ve 2009-2010 sezonlarında iki dönem görev yapan Daum, sarı-lacivertli ekibi 190 maça çıkardı. Daum, Fenerbahçe'nin başında 125 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 mağlubiyet gördü.