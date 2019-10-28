Fenerbahçe'ye kalıcı gelir kaynağı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz gün Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı'nda Kenan Evren Lisesi arazisinin 49 yıllığına kiralandığını duyurmuştu. Kenan Evren Lisesi arazisi için F.Bahçe'nin elinde 21 bin metrekare inşaat imar izni bulunuyor. Şimdi gözler yönetimde. İşte detaylar...
28 Ekim 2019 Pazartesi 09:54
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Erdoğan'ın katıldığı Divan Kurulu toplantısında Kenan Evren Lisesi'nin bulunduğu arazinin sarı-lacivertli kulübe devredildiğini açıklamıştı.
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Koç, "Müjdeli bir haberi vermek istiyorum. Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 17 yıl önce başlattığı bir sürecin sonuna geldik. Göreve geldiğimizden beri üzerinden durduğumuz, Cumhurbaşkanımızdan desteğini istediğimiz Kenan Evren Lisesi'nin kulübümüze devri bu hafta gerçekleşmiştir.
Bize düşen görev, bu değeri kulübümüz için en iyi şekilde değerlendirmektir. Yaşadığımız finansal sıkıntılara çare oldurmaktır. Sağolun, varolun. İyi ki geldiniz" şeklinde konuşmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısında Kenan Evren Lisesi arazisinin 49 yıllığına kiralandığını duyurması ile 17 yıllık bekleyiş son buldu.
Sarı-lacivertli yönetim, eski başkan Aziz Yıldırım döneminde Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolde bu alana karşılık 3 okul, 1 spor salonu yapmayı vadetmiş, sözünü tutmasına rağmen arazinin üst kullanım hakkını elde edememişti.
Başkan Erdoğan, bürokratik engellerin aşılmasında yardımcı oldu. Şimdi gözler araziyle ilgili yapılacak projelere çevrildi. Sabah'ın haberine göre; Kenan Evren Lisesi arazisi için F.Bahçe'nin elinde 21 bin metrekare inşaat imar izni bulunuyor.
Aziz Yıldırım döneminde araziye otel, AVM, iş merkezi ve otopark gibi kulübe kalıcı gelirler sağlayacak projeler yapılması görüşülmüştü. Ancak mevcut yönetim konuyla ilgili henüz karar vermedi.