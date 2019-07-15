Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hem FFP'ye takılmamak hem de transfere kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda. Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ı ayrılmasına onay verdiği Jailson için de dudak uçuklatan bir teklif yapıldı.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:34 Güncelleme: 15.07.2019 07:34
Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bonservis bedeliyle oyuncu transfer edebilmek için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyordu.

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Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Sarı-Lacivertliler Napoli ile anlaşan Eljif için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro gelir elde edecek.

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe, Eljif'in yanında Zajc ve Jailson'u da satarak transfr geliri olarak 30-35 milyon Euro arası bir parayı kasaya koymak istiyordu.

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'a İtalya Serie A ekibi Inter talip oldu.

Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

İtalyan kulübünün salı günü Jailson için İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.

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