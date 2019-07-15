Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hem FFP'ye takılmamak hem de transfere kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda. Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ı ayrılmasına onay verdiği Jailson için de dudak uçuklatan bir teklif yapıldı.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:34
Güncelleme: 15.07.2019 07:34
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken bonservis bedeliyle oyuncu transfer edebilmek için Eljif Elmas'ın satışı bekleniyordu.
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Sarı-Lacivertliler Napoli ile anlaşan Eljif için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro gelir elde edecek.
Fenerbahçe, Eljif'in yanında Zajc ve Jailson'u da satarak transfr geliri olarak 30-35 milyon Euro arası bir parayı kasaya koymak istiyordu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Jailson'a İtalya Serie A ekibi Inter talip oldu.
İtalyan kulübünün salı günü Jailson için İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi.