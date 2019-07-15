Fenerbahçe'ye Jailson piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hem FFP'ye takılmamak hem de transfere kaynak yaratmak için oyuncu satmak zorunda. Makedon yıldızı Eljif Elmas'ı 18 milyon Euro karşılığında Napoli'ye satması beklenen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal'ı ayrılmasına onay verdiği Jailson için de dudak uçuklatan bir teklif yapıldı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 07:34 Güncelleme: 15.07.2019 07:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





