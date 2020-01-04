Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer mesajı! Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı lacivertliler, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için ocak ayında kadrosuna katacağı isimleri bekliyor. Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan gelecek isimleri belirlerken, bir yandan da gönderilecek isimlerle teker teker konuşuyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe'deki geleceğine dair kafasında soru işaretleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'na ilişkin son haberler İngiltere'den geldi... İşte Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için İngiltere'de alınan son karar ve transferin detayları! (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)

4 Ocak 2020 Cumartesi 13:40 Güncelleme: 04.01.2020 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





