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Fenerbahçe'ye İngiltere'den transfer mesajı! Ferdi Kadıoğlu...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor... Sarı lacivertliler, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için ocak ayında kadrosuna katacağı isimleri bekliyor. Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan gelecek isimleri belirlerken, bir yandan da gönderilecek isimlerle teker teker konuşuyor. Bu bağlamda, Fenerbahçe'deki geleceğine dair kafasında soru işaretleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'na ilişkin son haberler İngiltere'den geldi... İşte Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu için İngiltere'de alınan son karar ve transferin detayları! (fotomac.com.tr/ DIŞ HABERLER)
4 Ocak 2020 Cumartesi 13:40
Güncelleme: 04.01.2020 14:11
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Sezon başında Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Vedat Muriç, Deniz Türüç ve Max Kruse gibi yıldızlar kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde gelecek isimler hemen hemen netleşti.
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Bununla beraber takımdan ayrılması beklenilen isimler de belli oluyor. Sarı lacivertliler, ilk yarıda beklenileni veremeyen futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.
Dünya Kupası apoleti de bulunan Fransız yıldız için Sportif Direktör Damien Comolli kefil olmuş ve kadroya dahil edilmişti.
İLK YOLCU RAMI
Sezon başında Fransa'nın Marsilya takımından kadroya dahil edilen 34 yaşındaki Fransız stoper, büyük ümitlerle Fenerbahçe saflarına katılmıştı.
Dünya Kupası apoleti de bulunan Fransız yıldız için Sportif Direktör Damien Comolli kefil olmuş ve kadroya dahil edilmişti.