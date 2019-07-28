Fenerbahçe'ye iki şok birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye iki şok birden!

Taraftarlarına geride bıraktığımız sezonu unutturmak isteyen ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ederken ilgilendiği iki yıldız isimden olumsuz haberler geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

28 Temmuz 2019 Pazar 11:55 Güncelleme: 28.07.2019 12:06
Fenerbahçe'ye iki şok birden!

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

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Fenerbahçe'ye iki şok birden!

İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, kulübün mali durumunu da göz önüne alarak bütçeyi sarsmayacak isimler üzerinden ilerliyor.

Fenerbahçe'ye iki şok birden!

Öte yandan son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan iki yıldızdan olumsuz haberler geldi.

Fenerbahçe'ye iki şok birden!

Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabı üzerinden, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 4 senelik sözleşme önerdiği Yann M'Vila'nın takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.

Fenerbahçe'ye iki şok birden!

29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun ancak çok yüksek bir teklifte satılabileceğinin de altını çizdi.

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