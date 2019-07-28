Taraftarlarına geride bıraktığımız sezonu unutturmak isteyen ve yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ederken ilgilendiği iki yıldız isimden olumsuz haberler geldi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
28 Temmuz 2019 Pazar 11:55
Güncelleme: 28.07.2019 12:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, kulübün mali durumunu da göz önüne alarak bütçeyi sarsmayacak isimler üzerinden ilerliyor.
Öte yandan son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan iki yıldızdan olumsuz haberler geldi.
Yahoo Sport France'ın muhabiri Manu Lonjon sosyal medya hesabı üzerinden, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde yıllığı 2.5 milyon Euro'dan olmak üzere 4 senelik sözleşme önerdiği Yann M'Vila'nın takımdan ayrılmak istemediğini açıkladı.
29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun ancak çok yüksek bir teklifte satılabileceğinin de altını çizdi.