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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile dev maçta karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de son dakika... Sarı-lacivertlilere deplasmanda oynayacağı maç öncesinde 1 futbolcusundan kötü, 2 futbolcusundan ise iyi haber geldi. İşte Fenerbahçe'de zorlu Galatasaray derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmesi ve detaylar...
27 Eylül 2019 Cuma 21:01
Güncelleme: 27.09.2019 21:06
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Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
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28 Eylül'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan her iki takım 3 puan için kıyasıya bir mücadele verecek.
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sona ererken Galatasaray maçında yer alacak ve alamayacak isimler ise netlik kazandı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde derbiye hazır hale gelen Fenerbahçe'ye 1 futbolcusundan kötü 2 futbolcusundan da iyi haber geldi.
Kritik derbi öncesi Galatasaray'da herhangi bir eksik bulunmazken Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları merak ediliyordu.