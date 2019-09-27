Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Eylül 2019, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile dev maçta karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de son dakika... Sarı-lacivertlilere deplasmanda oynayacağı maç öncesinde 1 futbolcusundan kötü, 2 futbolcusundan ise iyi haber geldi. İşte Fenerbahçe'de zorlu Galatasaray derbisi öncesi yaşanan son dakika gelişmesi ve detaylar...

27 Eylül 2019 Cuma 21:01 Güncelleme: 27.09.2019 21:06
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

28 Eylül'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan her iki takım 3 puan için kıyasıya bir mücadele verecek.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sona ererken Galatasaray maçında yer alacak ve alamayacak isimler ise netlik kazandı.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde derbiye hazır hale gelen Fenerbahçe'ye 1 futbolcusundan kötü 2 futbolcusundan da iyi haber geldi.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 2 iyi 1 kötü haber!

Kritik derbi öncesi Galatasaray'da herhangi bir eksik bulunmazken Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan oyuncuların durumları merak ediliyordu.

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