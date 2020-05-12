Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlayan sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunun ilk bombasını patlatmak üzere... Todofichajes'in okuyucularına aktardığı habere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli bir yıldızı ile görüşme halinde ve imza için 'beklenen' tarih belli oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Mayıs 2020 Salı 13:00 Güncelleme: 12.05.2020 13:44
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Fenerbahçe transferde vites yükseltti... 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, yaz transfer sezonunun bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını kurmaylarıyla yaptı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Başkan olduğu süre zarfı boyunca tercihleri nedeniyle sıkça eleştirilen sarı lacivertli kulübün başkanı, özellikle futbol yapılandırmasındaki başarısızlığı ile ön plana çıkıyordu.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından Philip Cocu, Koeman, Ersun Yanal gibi isimlerle çalışan Koç, Sportif Direktör olarak da Damien Comolli ile çalışmıştı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Bu isimlerden kulübe hiç katkı sağlayamayan sarı lacivertli kulübün başkanı, gelecek sezon 'seçimli genel kurula' aynı hatalarla çıkmak istemiyor ve bu sebeple işi sıkı tutuyor.

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