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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlayan sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunun ilk bombasını patlatmak üzere... Todofichajes'in okuyucularına aktardığı habere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli bir yıldızı ile görüşme halinde ve imza için 'beklenen' tarih belli oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

12 Mayıs 2020 Salı 13:00 Güncelleme: 12.05.2020 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





