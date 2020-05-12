Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor! Tarih verdiler
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarına başlayan sarı lacivertliler, yaz transfer sezonunun ilk bombasını patlatmak üzere... Todofichajes'in okuyucularına aktardığı habere göre Fenerbahçe, Avrupa'nın önemli bir yıldızı ile görüşme halinde ve imza için 'beklenen' tarih belli oldu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
12 Mayıs 2020 Salı 13:00
Güncelleme: 12.05.2020 13:44
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe transferde vites yükseltti... 2020-21 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, yaz transfer sezonunun bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamasını kurmaylarıyla yaptı.
Başkan olduğu süre zarfı boyunca tercihleri nedeniyle sıkça eleştirilen sarı lacivertli kulübün başkanı, özellikle futbol yapılandırmasındaki başarısızlığı ile ön plana çıkıyordu.
Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından Philip Cocu, Koeman, Ersun Yanal gibi isimlerle çalışan Koç, Sportif Direktör olarak da Damien Comolli ile çalışmıştı.
Bu isimlerden kulübe hiç katkı sağlayamayan sarı lacivertli kulübün başkanı, gelecek sezon 'seçimli genel kurula' aynı hatalarla çıkmak istemiyor ve bu sebeple işi sıkı tutuyor.