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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey'den flaş açıklama

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Almanya 2. Lig ekiplerinden FC Nürnberg'de kiralık olarak forma giyen Michael Frey'den flaş açıklamalar geldi. 25 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili konuştu. İşte o açıklamalar...
13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:18
Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey'den flaş açıklama

Fenerbahçe'den kiralık olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de oynayan Michael Frey, gelecek sezon tekrar Fenerbahçe'de oynayıp oynamayacağını bilmediğini ve kendisiyle kimsenin temasa geçmediğini söyledi.

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Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey'den flaş açıklama

"BENİ KİMSE ARAMADI"
Fenerbahçe'den kimse şu ana kadar benimle temasa geçmedi. Şu anda Nürnberg'e odaklanmış durumdayım. Burada mutluyum ve ligi iyi bir şekilde bitirmek istiyorum.

Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey'den flaş açıklama

FENERBAHÇE'YE DÖNECEK Mİ?
Geleceğimle ilgili sakinim, bir endişem yok. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum her gün, evde çalışmalarımı yapıyorum.

Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey'den flaş açıklama

Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceğimi, Nürnberg'de kalıp kalmayacağımı düşünmüyorum şu anda.


Fenerbahçe'ye dönecek mi? Frey'den flaş açıklama

"FUTBOLDAN GÜZELİ YOK"
"Ligin tekrar başlıyor olmasından gerçekten mutluyum. Dünyada futbol oynamaktan daha güzel bir şey yok. Sahaya çıkıp tekrar kendimi göstermek için can atıyorum"

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