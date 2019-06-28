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Fenerbahçe'ye Çizme'den orta saha! İtalyanlar duyurdu...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezona silbaştan bir kadro ile girmeyi planlayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre hareket eden Fenerbahçeli kurmaylar rotayı Çizme'ye çevirdi. Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra orta sahaya takviye düşünen sarı-lacivertlilerin transferdeki yeni hedefini İtalyanlar duyurdu. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
28 Haziran 2019 Cuma 01:40
Güncelleme: 28.06.2019 01:40
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Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
Birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler hummalı bir operasyon yürütüyor.
Tolgay Arslan'dan beklenen performansı alamayan, Eljif Elmas için gelecek ciddi teklifleri değerlendirme kararı alan ve
Mehmet Topal ile de yollarını ayıran Fenerbahçe'de orta saha transferi zorunlu hale geldi.