Fenerbahçe'ye Çizme'den orta saha! İtalyanlar duyurdu...

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezona silbaştan bir kadro ile girmeyi planlayan sarı-lacivertliler transferde gaza bastı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporlarına göre hareket eden Fenerbahçeli kurmaylar rotayı Çizme'ye çevirdi. Mehmet Topal'ın takımdan ayrılmasından sonra orta sahaya takviye düşünen sarı-lacivertlilerin transferdeki yeni hedefini İtalyanlar duyurdu. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

28 Haziran 2019 Cuma 01:40 Güncelleme: 28.06.2019 01:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





