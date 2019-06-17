Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Fenerbahçe transferde hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar rotayı İtalya'ya çevirdi. Transferde hata yapmaya tahammülü olmayan Kanarya'da takıma doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruluyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden sar-lacivertli kurmaylar 2 isme kancayı taktı. İşte transfer harekatının detayları...

17 Haziran 2019 Pazartesi 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





