Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer! - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
17 Haziran 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Fenerbahçe transferde hız kazandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar rotayı İtalya'ya çevirdi. Transferde hata yapmaya tahammülü olmayan Kanarya'da takıma doğrudan katkı sağlayabilecek isimler üzerinde duruluyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına devam eden sar-lacivertli kurmaylar 2 isme kancayı taktı. İşte transfer harekatının detayları...
17 Haziran 2019 Pazartesi 07:59
Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Fenerbahçe'nin 2 transferini İtalyanlar duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden sarı-lacivertliler önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Tüm mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçeli kurmaylar, transferde Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda ilerliyor.

Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

Listedeki isimlerle görüşmeleri yapan sarı-lacivertli takımda sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fenerbahçe'ye Çizme'den 2 transfer!

İtalyan 'Sampnews. 24' sitesi, Fenerbahçe'nin 2 futbolcu için teklif yaptığını yazdı.

İşte transfer harekatının detayları...


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