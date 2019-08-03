Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geride bırakan Fenerbahçe, Audi Cup'ta kritik maçlar oynayarak adeta takımının gücünü test etti. Bayern Münih karşısında 6, Real Madrid karşısında kalesinde 5 gol gören Kanarya'da defans hattındaki eksikler göze çarptı. Stoper transferleri bitirmek için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe'de bir ayrılık gündemde. İşte detaylar...
3 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34 Güncelleme: 03.08.2019 14:34
Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı

Audi Cup maçlarıyla yeni sezon öncesi en ciddi sınavlarını veren Fenerbahçe adeta sezonunun özetini çizdi.

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Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı

Hem taraftara hem de yönetime açık mesajlar veren maçlar sarı-lacivertlilerin hem sorununu hem çözümleri hem de takımın portansiyelini ortaya koydu.

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı

STOPERE EN AZ 1 YILDIZ

En net görülen şey Fenerbahçe'nin mutlaka bir tane yıldız stoper alması. Şu an Reyes, Sadık ve Serdar Aziz'de olan stoper rotasyonu sarı lacivertlilerin en zayıf noktası.

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı

Sarı lacivertliler, ilk olarak geçmişte Fenerbahçe forması giyen Simon Kjaer'i alarak defanstaki krize son vermeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Taraftarı çıldırtmıştı

KJAER 4 MİLYON İSTEDİ

Kjaer'in Sevilla'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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