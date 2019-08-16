Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi. Roberto Soldado ile yollarını ayıran, kiralık sözleşmesi sona eren Slimani ile devam etmeyen Fenerbahçe yönetimi bir süredir santrfor arayışlarına devam ediyordu. Dünya yıldızından sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
16 Ağustos 2019 Cuma 07:01
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Bir süredir transferin suskun takımı konumunda olan Fenerbahçe transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.
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Süper Lig'e eksik bir kadro ile başlamanın tedirginliğini yaşayan Fenerbahçe transferde düğmeye bastı.
Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında olan yıldız golcü Mario Balotelli'den Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi.
Vedat Muriç ve Frey ile sezona başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, takıma direkt olarak katkı sağlayacak bir golcünün takıma katılmasını istemişti.