Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Ağustos 2019, Perşembe
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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi. Roberto Soldado ile yollarını ayıran, kiralık sözleşmesi sona eren Slimani ile devam etmeyen Fenerbahçe yönetimi bir süredir santrfor arayışlarına devam ediyordu. Dünya yıldızından sarı-lacivertli takıma müjdeli haber geldi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

16 Ağustos 2019 Cuma 07:01
Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Bir süredir transferin suskun takımı konumunda olan Fenerbahçe transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Süper Lig'e eksik bir kadro ile başlamanın tedirginliğini yaşayan Fenerbahçe transferde düğmeye bastı.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertli kurmaylar bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Fenerbahçe'nin transfer gündeminin ilk sıralarında olan yıldız golcü Mario Balotelli'den Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe'ye büyük müjde! Transferden çekildiler

Vedat Muriç ve Frey ile sezona başlayacak olan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal, takıma direkt olarak katkı sağlayacak bir golcünün takıma katılmasını istemişti.

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