Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yoğun bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü. Fenerbahçe son yaşanan gelişme ile transferi resmiyete kavuşturabilir...

9 Haziran 2019 Pazar 09:40 Güncelleme: 09.06.2019 09:40
Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı

Süper Lig'de önümüzdeki sezon büyük başarılar hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı

Geçtiğimiz günlerde Paris Saint-Germain'den ayrıldığını açıklayan Gianluigi Buffon için Fenerbahçe iddiası ortaya atılmıştı.

Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı

İtalya basınından Sky Italia'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Gianluigi Buffon'a teklif götürdü.

Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı

Haberde; Marc-Andre ter Stegen'in arkasında güvenilir bir kalecinin beklemesini isteyen Barcelona'nın da, Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye Buffon müjdesi! Menajerinden açık kapı

Dün ise İspanyol basınından Mundo Deportivo, Barcelona'nın Buffon ile ilgilendiği iddiasını yalanladı.

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