BİR ŞOK DAHA...

Yapılan transferlerin verimsizliği, oyuncuların uyumsuz görüntüsü ve neticede peş peşe gelen olumsuzluklar adeta hüsrana neden oldu. Tüm bunlar ışığında Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Avrupa'dan geldi...