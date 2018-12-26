Fenerbahçe'ye bir şok daha! Avrupa'nın en kötüsü...
Süper Lig'in ilk devresinde çalkantılı bir süreci geride bırakan ve büyük değişim sonrası bir türlü toparlanamayan Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 13:15:02
Güncelleme: 13:30:16
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Sarı lacivertlilere şok üstüne şok... Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 17 hafta sonrasında ligin ilk devresini küme düşme hattında 17. sırada tamamladı.
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BİR ŞOK DAHA... Yapılan transferlerin verimsizliği, oyuncuların uyumsuz görüntüsü ve neticede peş peşe gelen olumsuzluklar adeta hüsrana neden oldu. Tüm bunlar ışığında Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Avrupa'dan geldi...
DİBE VURDULAR... 20 Eylül tarihinden bu yana sadece Alanyaspor'u yenebilen sarı lacivertliler, bu süreçte 7 beraberlik ve 4 yenilgi alırken Avrupa'daki diğer takımlar bazında listenin neredeyse dibini gördü.
EN KÖTÜ 3. TAKIM FENERBAHÇE! 5 büyük lig ve Süper Lig'de en kötü 3. takım olan Fenerbahçe, 20 Eylül'den itibaren bir maç kazandığı için sadece iki takımın üzerinde yer alabildi.
Serie A ekiplerinden Chievo ve La Liga ekiplerinden Huesca ise sıfır galibiyet ile listenin en alt sırasında yer alan takımlar oldu.