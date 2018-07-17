Portekiz A Bola gazetesi Bas Dost için Fenerbahçe'ye kötü haber verdi
17 Temmuz 2018 Salı, 10:16:10
Güncelleme: 10:19:20
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
1
11
Bas Dost, Sporting Lizbon'a geri dönebilir mi?
Portekiz'in en ciddi gazetesi A Bola'ya göre, bu sorunun yanıtı evet.
Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
2
11
Kulübün geçici başkanı Sousa Cintra, Bruno Fernandes'i takıma dönmesi yönünde ikna etti ve şimdi de Bas Dost'u ikna edebileceğini düşünüyor.
Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
3
11
Fenerbahçe'nin transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği fakat ekonomik detaylarda anlaşamadığı Hollandalı golcü, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda Sporting'e dönmekten yana olduğunu gösterdi.
Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
4
11
Dost'un Portekiz ekibine dönmesinin önündeki en büyük engel ise, haziran ayında kulüp tesislerinin taraftarlarca basılmasıyla çıkan olaylardan çok etkilenen kız arkadaşı Annefleur de Leeuw'ün kesinlikle Lizbon'dan ayrılmak istiyor olması.
Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
5
11
Hollandalı forvet oyuncusunun menajeri Gunther Neuhaus, konuyla ilgili A Bola'ya yaptığı açıklamada "Üzgünüm, şu an için bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı ve kafaları iyiden iyiye karıştırdı.