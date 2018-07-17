Fenerbahçeye Bas Dosttan kötü haber! - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!

    Portekiz A Bola gazetesi Bas Dost için Fenerbahçe'ye kötü haber verdi
    17 Temmuz 2018 Salı, 10:16:10 Güncelleme: 10:19:20
    Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
    • 1
    • 11
    Fenerbahçeye Bas Dosttan kötü haber!

    Bas Dost, Sporting Lizbon'a geri dönebilir mi?

    Portekiz'in en ciddi gazetesi A Bola'ya göre, bu sorunun yanıtı evet.

    Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
    • 2
    • 11
    Fenerbahçeye Bas Dosttan kötü haber!

    Kulübün geçici başkanı Sousa Cintra, Bruno Fernandes'i takıma dönmesi yönünde ikna etti ve şimdi de Bas Dost'u ikna edebileceğini düşünüyor.

    Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
    • 3
    • 11
    Fenerbahçeye Bas Dosttan kötü haber!

    Fenerbahçe'nin transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği fakat ekonomik detaylarda anlaşamadığı Hollandalı golcü, yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda Sporting'e dönmekten yana olduğunu gösterdi.

    Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
    • 4
    • 11
    Fenerbahçeye Bas Dosttan kötü haber!

    Dost'un Portekiz ekibine dönmesinin önündeki en büyük engel ise, haziran ayında kulüp tesislerinin taraftarlarca basılmasıyla çıkan olaylardan çok etkilenen kız arkadaşı Annefleur de Leeuw'ün kesinlikle Lizbon'dan ayrılmak istiyor olması.

    Fenerbahçe'ye Bas Dost'tan kötü haber!
    • 5
    • 11
    Fenerbahçeye Bas Dosttan kötü haber!

    Hollandalı forvet oyuncusunun menajeri Gunther Neuhaus, konuyla ilgili A Bola'ya yaptığı açıklamada "Üzgünüm, şu an için bir şey söyleyemem" ifadelerini kullandı ve kafaları iyiden iyiye karıştırdı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN