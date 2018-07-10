Fenerbahçeye Bas Dost müjdesi! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi!
10 Temmuz 2018 Salı, 00:26:05
Güncelleme: 00:26:13
Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi!
Bas Dost'un Fenerbahçe'ye transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi!
Portekiz'in saygın gazetelerinden O Jogo'nun haberinde; Bas Dost'un Sporting Lizbon ile yollarını ayıramadığı ve konunun hukuksal boyutunun UEFA'da henüz çözülemediği belirtildi.
Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi!
Temsilcileri aracılığıyla Sporting'ten uygun bir bonservis bedeli belirlemesini isteyen Bas Dost'un, rakamı 6-7 milyon euro civarına kadar indirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi!
HAFTAYA ÇÖZÜLÜR!
Fenerbahçe ile her konuda anlaştığı yazılan 29 yaşındaki santrforun, rakamı daha da aşağı indirmek için uğraştığı, önümüzdeki hafta içinde bu konunun çözüme ulaşmasının beklendiği vurgusu yapıldı.
Fenerbahçe'ye Bas Dost müjdesi!
Bas Dost, idmanı basan taraftarların saldırısına uğrayınca, "can güvenliğinin olmadığı" gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.