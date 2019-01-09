Fenerbahçeye Barcelonalı yıldız! Denis Suarez... - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Barcelona'lı yıldız! Denis Suarez...
Fenerbahçe, Tolgay transferinden sonuç alamayınca gözünü Barcelona'ya çevirdi. Hedefte İspanyolların geç ismi var.
9 Ocak 2019 Çarşamba, 00:25:18
Güncelleme: 07:54:38
Tolgay Arslan girişiminden hala sonuç alamayan Fenerbahçe daha büyük bir hedefe yöneldi.
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Sarı-lacivertli kulüp, iyi ilişkiler içinde olduğu Barcelona'dan Denis Suarez'i kiralık istedi.
İspanyol kulübü teklife "Hayır" demedi ancak kesin yanıtı daha sonra vereceğini bildirdi.
25 yaşındaki İspanyol futbolcunun Fenerbahçe'ye kiralık gelmeyi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
Barcelona, 2015 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeli ile Villarreal'e gönderdiği Suarez'i ertesi sene 3,25 milyon Euro bonsevis ödeyerek geri aldı.