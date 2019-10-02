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Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesi müjde! İşte muhtemel 11
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, 0-0'lık beraberlik sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu maç ile birlikte 6 haftalık zor bir periyottan çıkmış oldu. Kanarya, bu zorlu fikstürde Gazişehir, Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını geride bırakmış oldu. Gözünü Antalyaspor maçına çeviren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte Sarı-Lacivertliler'de Antalyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11...
2 Ekim 2019 Çarşamba 10:00
Güncelleme: 02.10.2019 10:00
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Fenerbahçe'de gözler Antalyaspor maçına çevrilirken, Emre Belözoğlu ve Gustavo'nun uyumu dikkat çekiyor.
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Fenerbahçe'nin son yıllardaki en büyük problemi ön libero pozisyonunda görev yapan oyuncuların ofansif anlamda yetersiz kalmalarıydı.
Göreve gelen teknik adamlar ellerindeki oyuncuları sahaya sürdüklerinde savunma yapmakla eleştiriliyordu ki, bu konuda en ağır yorumlara maruz kalan isim hiç şüphesiz Aykut Kocaman olmuştu.
Bu sezon Emre Belözoğlu transferiyle sorunu kısmen gideren sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo'nun da takıma katılmasıyla âdeta sınıf atladı.
Çift yönlü oynayabilen iki yıldıza birden kavuşan teknik direktör Ersun Yanal'ın sambacının takıma adapte olmasıyla rahat etti. Yüzde 92,8 pas isabetiyle takımın en iyisi olan Gustavo, ikili mücadele, kazanılan sahipsiz top ve uzaklaştırılan atak istatistiklerinde de tavan yaptı.