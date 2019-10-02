Fenerbahçe'ye Antalyaspor maçı öncesi müjde! İşte muhtemel 11

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, 0-0'lık beraberlik sonrası sahadan 1 puanla ayrıldı. Sarı-Lacivertliler bu maç ile birlikte 6 haftalık zor bir periyottan çıkmış oldu. Kanarya, bu zorlu fikstürde Gazişehir, Başakşehir, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarını geride bırakmış oldu. Gözünü Antalyaspor maçına çeviren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte Sarı-Lacivertliler'de Antalyaspor maçı öncesi yaşanan gelişmeler ve muhtemel 11...

2 Ekim 2019 Çarşamba 10:00 Güncelleme: 02.10.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





