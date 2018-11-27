Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den kötü haber!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
27 Kasım 2018 Salı, 13:43:05
Güncelleme: 13:47:10
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yapılan tetkikler sonucunda Ayew'in sağ el 4. parmağında kırık tespit edildi.
Tecrübeli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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