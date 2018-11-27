Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber! - Galeri - Fotomaç
27 Kasım 2018, Salı
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Fenerbahçe'ye Andre Ayew'den kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
27 Kasım 2018 Salı, 13:43:05 Güncelleme: 13:47:10
Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ilk yarısında sağ elinden sakatlanan, karşılaşmaya da bandajla devam eden Ayew'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

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Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber!

Yapılan tetkikler sonucunda Ayew'in sağ el 4. parmağında kırık tespit edildi.

Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber!

Tecrübeli futbolcunun, 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber!

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Fenerbahçeye Andre Ayewden kötü haber!

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