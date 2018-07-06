Fenerbahçeye 80 bin kişilik yeni stat! - Galeri - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
6 Temmuz 2018 Cuma, 10:35:52
Güncelleme: 10:38:02
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra Fenerbahçeli taraftarlar kombine biletlere inanılmaz ilgi göstermişti.
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
F.Bahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp, 50 bin 509 kişi kapasiteli Şükrü Saracoğlu Stadı'nın kapasitesinin uzun vadede 80 bine çıkarılması gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
Kutlualp, "50 bin kişilik stat yetmeyecek, Camiada ortak bir karar alınırsa İstanbul Park'ın olduğu yere 80 bin kişilik Allianz Arena benzeri modern bir stadyum yapılabilir" dedi.
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
AVM ve REZİDANSLARDAN GELİR
Kutlualp, "Ben bir öneride bulundum. Herkes fikrini beyan edip tartışabilir. Olayı uzun vadeli düşündüm"
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
"Gerekirse referandumumuzu da yaparız. Şu andaki yere de Zorlu benzeri bir AVM ve rezidans yapılabilirse elde edilecek gelirle borçları kapatırız."
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
"Artık Barcelona, Real Madrid ve Manchester United gibi bir F.Bahçe'nin temellerini atma zamani geldi" yorumunda bulundu.
Fenerbahçe'ye 80 bin kişilik yeni stat!
Bu öneriye taraftarlar sosyal medyada büyük bir destek verdi.