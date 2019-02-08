Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim
Ara transfer döneminde nokta atışlar yapan Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına başladı. Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ses getirecek transferlere hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda tam 6 isim sezon sonunda transfer edilecek...
8 Şubat 2019 Cuma, 16:39:18
Güncelleme: 17:05:45
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Fenerbahçe'de transfer harekatlılığı yeniden başlıyor...
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Başkan Ali Koç'un ara transfer döneminde 'gelecek sezonun şampiyon takımını kuracağız' açıklamasının ardından, gözler transfere çevrilmişti.
Bu doğrultuda takımın eksik bölgelerine adeta nokta atışı yapıldı.
Teknik direkrör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda sarı-lacivertliler stoper, orta saha, kanatlar ve forvet için çalışmalar yaptı.
Transferin son gününe kadar çalışan sarı-lacivertli yöneticiler, takıma Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Moses gibi isimleri kattı.