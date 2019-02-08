Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Ara transfer döneminde nokta atışlar yapan Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına başladı. Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ses getirecek transferlere hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda tam 6 isim sezon sonunda transfer edilecek...

8 Şubat 2019 Cuma, 16:39:18 Güncelleme: 17:05:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





