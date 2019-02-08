Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim - Fotomaç
08 Şubat 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Ara transfer döneminde nokta atışlar yapan Fenerbahçe, sezon sonu için de çalışmalarına başladı. Başkan Ali Koç ve Damien Comolli ses getirecek transferlere hazırlanıyor. Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda tam 6 isim sezon sonunda transfer edilecek...
8 Şubat 2019 Cuma, 16:39:18 Güncelleme: 17:05:45
Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Fenerbahçe'de transfer harekatlılığı yeniden başlıyor...

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Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Başkan Ali Koç'un ara transfer döneminde 'gelecek sezonun şampiyon takımını kuracağız' açıklamasının ardından, gözler transfere çevrilmişti.

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Bu doğrultuda takımın eksik bölgelerine adeta nokta atışı yapıldı.

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Teknik direkrör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda sarı-lacivertliler stoper, orta saha, kanatlar ve forvet için çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe'de transfer şov başlıyor! Sezon sonunda tam 6 isim

Transferin son gününe kadar çalışan sarı-lacivertli yöneticiler, takıma Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Moses gibi isimleri kattı.

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