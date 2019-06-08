Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor! - Fotomaç
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe aynı durumu bu sene yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Santrfor transferinde birden çok isimle temasta olan sarı-lacivertliler, İngiltere'de 37 maçta 25 gol atan çılgın santrforu gündemine aldı.
8 Haziran 2019 Cumartesi 20:00 Güncelleme: 08.06.2019 20:00
Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Takımdaki birçok oyuncu ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Bütün mevkilere oyuncu bakan Fenerbahçe yönetiminin asıl gündem konusu santrfor bölgesi.

Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertliler aynı durumu bu sene yaşamak istemiyor.

Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Slimani'nin kiralık sözleşmesini uzatmayan ve Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

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