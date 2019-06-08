Fenerbahçe'ye 37 maçta 25 gol atan çılgın santrfor!

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe aynı durumu bu sene yaşamamak için ince eleyip sık dokuyor. Santrfor transferinde birden çok isimle temasta olan sarı-lacivertliler, İngiltere'de 37 maçta 25 gol atan çılgın santrforu gündemine aldı.

8 Haziran 2019 Cumartesi 20:00 Güncelleme: 08.06.2019 20:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





