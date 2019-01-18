Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, forvet ve orta saha bölgeleri için İngiltere'den iki müjdeli haber geldi.

18 Ocak 2019 Cuma, 14:38:19 Güncelleme: 14:53:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





