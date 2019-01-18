Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden! - Fotomaç
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Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız birden!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, forvet ve orta saha bölgeleri için İngiltere'den iki müjdeli haber geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 14:38:19
Güncelleme: 14:53:21
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Slimani'nin Ümraniyespor maçındaki etkisiz performansı üzerine gözlerin forvet transferine çevrildiği Fenerbahçe'de, Javier Hernandez'den müjdeli haber geldi.
Daha önce Beşiktaş'ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı-Lacivertliler'e önerildi.
Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.
Kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito'nun transferi için Slimani ve Soldado'dan birinin ayrılması gerekiyor.