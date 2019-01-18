Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden! - Fotomaç
18 Ocak 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye 2 süper yıldız birden!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye, forvet ve orta saha bölgeleri için İngiltere'den iki müjdeli haber geldi.
18 Ocak 2019 Cuma, 14:38:19 Güncelleme: 14:53:21
Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor.

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Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden!

Slimani'nin Ümraniyespor maçındaki etkisiz performansı üzerine gözlerin forvet transferine çevrildiği Fenerbahçe'de, Javier Hernandez'den müjdeli haber geldi.

Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden!

Daha önce Beşiktaş'ın ilgilenip yüksek maliyeti nedeniyle anlaşma sağlayamadığı Meksikalı golcü, Sarı-Lacivertliler'e önerildi.

Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden!

Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen 30 yaşındaki golcünün maliyet raporunu isteyen Ali Koç yönetimi, beklemeye geçti.

Fenerbahçeye 2 süper yıldız birden!

Kulübüyle Haziran 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Chicharito'nun transferi için Slimani ve Soldado'dan birinin ayrılması gerekiyor.

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