Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Sarı-lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporuna göre eksik bölgelerini tamamlamak için bütün şartları zorluyor. Buna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar 2 santrfor 1 de stoper transferini duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





