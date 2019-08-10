Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Sarı-lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporuna göre eksik bölgelerini tamamlamak için bütün şartları zorluyor. Buna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar 2 santrfor 1 de stoper transferini duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13
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Fenerbahçe transferde gaza bastı.
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Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sezon öncesi hazırlık kampında takımın eksik bölgelerini not eden teknik direktör Ersun Yanal, raporunu yönetime sunmuştu.
Buna göre çalışmalara başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi.
Roma'nın Sırp yıldızı Kolarov konusunda ilerleme katedemeyen sarı-lacivertliler 2 transferi bitirmek için harekete geçti.