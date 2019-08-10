Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!

Fenerbahçe transferde yeniden atağa kalktı. Sarı-lacivertliler teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporuna göre eksik bölgelerini tamamlamak için bütün şartları zorluyor. Buna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar 2 santrfor 1 de stoper transferini duyurmaya hazırlanıyor. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:13
Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!

Fenerbahçe transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!


Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!


Sezon öncesi hazırlık kampında takımın eksik bölgelerini not eden teknik direktör Ersun Yanal, raporunu yönetime sunmuştu.

Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!

Buna göre çalışmalara başlayan Fenerbahçeli kurmaylar, başarılı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'ye 2 santrfor 1 stoper!

Roma'nın Sırp yıldızı Kolarov konusunda ilerleme katedemeyen sarı-lacivertliler 2 transferi bitirmek için harekete geçti.

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