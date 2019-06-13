Fenerbahçe'ye 2 golcü birden! Resmi teklif yapıldı

Spor Toto Süper Lig'de başarısız bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler birçok ismi gündemine aldı. Yanal'ın istediği bütün isimlerle temas kuran Fransız futbol adamı görüşmelerde ilerleme katetti. Takıma en az 2 golcü takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertli kurmaylar İspanya La Liga'da geçtiğimiz sezon 19 gol atan yıldız oyuncuya resmi teklifini iletti. Diğer yandan İngiltere'de harika bir sezonu geride bırakan isim ile de girişimler sürüyor. İşte Fenerbahçe'nin santrfor harekatından detaylar.... Fotomac.com.tr son dakika transfer haberleri...

13 Haziran 2019 Perşembe 21:26 Güncelleme: 13.06.2019 21:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





